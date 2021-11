Gelbison corsara, sempre più prima in classifica

PATERNÒ-GELBISON 0-2

PATERNÒ: Latella, Dama (72’Puglisi), Scoppetta, Bontempo, Bisconti (62′ Catania), Palermo (62′ Mangiameli), Basualdo (78’Rizzo), Cangemi, Guarnera (46′ Foderaro), Mascari, Camara. All. Torrisi.

GELBISON: D’Agostino, La Gamba (62′ Gagliardi), Gonzalez, Cardore (54’Ambro), Pinto (62′ Barbetta), Uliano, Graziani, Conti, Fois (71’D’Angelo), Oggiano, Khoris (80′ Frulla). All. Esposito.

ARBITRO: Moretti di Firenze.

RETI: 36′ Khoris, 74′ Gagliardi.

Successo in terra siciliana per la Gelbison che espugna lo stadio Falcone Borsellino e sale a quota 23 punti. Prima buona occasione all’8’ per i padroni di casa con Basualdo. All’11′ risposta della Gelbison con Oggiano. La stessa punta ci riprova al 23′ ma non riesce ad agganciare. I vallesi vanno più vicini al vantaggio dopo 3’ ma Latella chiude su Khoris. Al 37’ Khoris, servito da Oggiano, ha la palla buona che vale il vantaggio cilentano. La reazione del Paternò è limitata ad una conclusione dalla media distanza. Nella seconda frazione al 58’, su punizione dal limite, è Bisconti a mancare di poco lo specchio della porta. Dopo 3’ i locali invocano un rigore per un presunto fallo di mano ma il direttore di gara lascia correre. Sul fronte opposto occasione per Graziani che dai 20 metri manda alto. Non va meglio a Camara, per gli isolani, che manca di precisione nella sua girata. Nel miglior momento del Paternò la Gelbison, alla mezzora, chiude il match. Giocata di Di Fiore, palla a Gagliardi che da pochi metri non sbaglia. Gli ultimi minuti servono solo per le statistiche.