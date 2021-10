Blitz del Santa Maria Cilento che espugna San Cataldo

SANTACATALDESE-SANTA MARIA CILENTO 1-2 (pt 0-1)

SANTACATALDESE: La Cagnina, Salvo, Porcaro, Di Marco, Canino, Cess, Calabrese, Rotulo, Liga, Balistreri, Sinatra (50' Gancitano, 90' Bucceri). All. Campanella.

SANTA MARIA CILENTO: Grieco, Foufoue (90' Luscietti), Romanelli, Coulibaly, Konios, Maio, Simonetti, Citro, Romano (60' Enmanouil), Maggio, Oviszach (77' Tandara). All. Nicoletti.

ARBITRO: Marco Marchioni di Rieti.

RETI: 18’ rig. Maggio, 83' rig Balistreri, 93' Tandara.

Blitz a San Cataldo del Santa Maria Cilento che centra la seconda vittoria esterna in campionato. Partita movimentata che al 17’ vede Salvo franare su Oviszach in area, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il rigore. Dagli undici metri è freddo bomber Maggio che segna il gol del vantaggio. 3’ dopo palla gol sugli sviluppi di un angolo per Romanelli. Reazione Sancataldese con un cross che vede Coulibaly anticipare in corner su Balistreri. Al 26’ sono ancora i cilentani a far tremare la Sancataldese sulla corsia di Oviszach. Opportunità per i locali al 33’ con un collo piede di Calabrese dai 30 metri che si alza di un soffio sopra la traversa. Al 39’ ci prova Rotulo, sterzata in area di rigore e conclusione bloccata. Occasione al 41’ con Sinatra bloccato ancora da Grieco. La ripresa si apre con un tiro di Liga. Al 69’ occasione per Balistreri, ma i cilentani respingono l’attacco. Prima opportunità del secondo tempo per gli ospiti a Maio al 71’, ma stavolta sono i siciliani a murare l’attacco. All’82’ calcio di rigore anche per la Sancataldese e Balistreri dagli undici metri, con l’aiuto anche del palo, supera Grieco. Gli ospiti potrebbe firmare nuovamente il sorpasso all’86’ con Foufoue e all’87’ con Citro, ma è nell’ultima occasione, dopo aver colpito anche una traversa che Tandara appoggia in rete un tiro-cross di Luscietti.