Santa Maria Cilento, ripresa da incorniciare e vittoria

SANTA MARIA CILENTO-CITTANOVA 1-3 (pt 0-0)

SANTA MARIA CILENTO: Grieco, Coulibaly, Romanelli, Masullo, Konios (92’ Morlando), Simonetti (78’ Emmanouil), Maio, Citro, Oviszach (63’ Romano), Maggio, Cunzi. All. Nicoletti.

CITTANOVA: Bruno, Ferrante, Petrucci (60’ Formia), Ficara, Biondo, Pane (84’ Bukva), Gaudio (71’ Losasso), Meola (76’ Fuschi), De Marco, Bonanno, Maggio (47’ Savasta). All. Porretto.

ARBITRO: Simone Nuzzo di Seregno.

RETI: 46’ Oviszach, 64’ De Marco, 89’ Coulibaly, 92’ Romano.

Il Santa Maria Cilento ha ospitato e battuto il Cittanova in una gara dove è successo tutto nella ripresa. Partono forte gli ospiti che al 2’ arrivano al tiro con Biondo. Al 16’ punizione di Cunzi terminata alta. Al 37’ è sempre Cunzi a sfiorare il vantaggio con una girata al volo. Al 42’ leggerezza difensiva del Cittanova ma non ne approfitta Maggio che calcia piano. Il secondo tempo parte col botto perché tempo 1’ e sul traversone di Cunzi, Oviszach trova il gol del vantaggio per i locali. Al 64’ la risposta del Cittanova con De Marco che pareggia con un tiro preciso all’angolino. Al 74’ Cunzi tira largo sciupando una ghiotta opportunità, e 2’ dopo calcia di punta senza inquadrare la porta. All’88’ Cunzi si libera al tiro con una doppia finta ma la conclusione è debole. Un giro d’orologio e arriva il gol di Coulibaly con un gran destro. Il tempo di mettere la palla al centro che i cilentani segnano il tris con Romano in contropiede.