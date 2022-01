Il Santa Maria Cilento firma Gianmarco Todisco

Dalla Juve Stabia al Santa Maria, Gianmarco Todisco ha firmato con la società giallorossa. Il calciatore napoletano, classe 2002, giocherà con il club cilentano in questa seconda parte di stagione. Difensore, già aggregato al resto dei compagni, sarà disponibile sin dalla trasferta contro il Biancavilla. Todisco ha maturato esperienze importanti con i settori giovanili di Verona e Torino, per poi esordire in serie C con la maglia della Juve Stabia. Durante la stagione 2019/20, è stato anche aggregato alla prima squadra che ha disputato il campionato di serie B.