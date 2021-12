Tris del Santa Maria Cilento che conquista 3 punti preziosi

SANTA MARIA CILENTO-LICATA 3-1

SANTA MARIA: Grieco, Luscietti (26’ st Gargiulo), Coulibaly, Campanella, Masullo, Maio (17’ st Emmanouil), Simonetti, Citro, Cunzi (31’ st Gabionetta), Maggio (35’ st Tandara), Oviszach (35’ st Romano). All. Nicoletti.

LICATA: Moschella, Maniscalco (25’ st Ficarra), Orlando, Rubino, Mannina (31’ st Mazzamuto), Currò (45’ st Greco), Candiano, Aprile, Souare, Samake, Minacori (38’ st Giannaula). All. Trombino (Romano squalificato).

ARBITRO: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno.

RETI: 18’ st Oviszach, 31’ st Samake, 41’ st Gargiulo, 48’ st Tandara.

Il Santa Maria Cilento rifila un tris al Licata grazie alle reti di Oviszach, Gargiulo e Tandara. Succede tutto nella ripresa tra cilentani e siciliani dopo un primo tempo a reti inviolate. Nei primi minuti, due tentativi timidi degli ospiti, mentre i padroni di casa si fanno vedere per la prima volta al 9’ con Oviszach. Al 26’ azione prolungata per la squadra di mister Nicoletti, che va poi alla conclusione di testa con Maggio. Nel secondo tempo i giallorossi ripartono forte, sfiorando il vantaggio al 2’ con Citro. Al 18’ Oviszach supera il portiere in uscita e batte in rete (1-0). Il Licata sfiora il pari 2’ dopo con Mannina, para Grieco. Il pareggio arriva al 31’ con Samake, ben appostato in area. Il Santa Maria rischia tanto dopo 2’ con un tiro ravvicinato salvato da Grieco. Al 38’ Gabionetta, all’esordio, serve Tandara che costringe Moschella a una grande parata. Il gol arriva al 41’ quando Masullo disegna una punizione perfetta per la testa di Gargiulo che batte l’estremo difensore ospite (2-1). In pieno recupero, i cilentani la chiudono con Tandara, bravo a finalizzare un perfetto contropiede. Grande festa al triplice fischio del direttore di gara per i tifosi giallorossi.