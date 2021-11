La Scafatese regola la Palmese: finisce 1-3

PALMESE-SCAFATESE 1-3

PALMESE: Stasi, Sena (57' Fusco), Guarro, Krivka, Taddeo, Ricci, Barbarisi (75' Romano), Cozzolino S., Cozzolino G. (54' Laringe), Befi, Prevete (87' Miranda). All. Pietropinto.

SCAFATESE: Cappucci, Itri, Gambardella (61' Siciliano), Giacinti (65' Manzo), Maraucci, Granata, Simonetti (75' Mejri), Lopetrone (82' Iannini), Malafronte, Balzano (61' Formicola), De Sio. All. De Felice.

ARBITRO: Angela Capezza di Napoli.

RETI: 10' Malafronte, 22' Simonetti, 52' Ricci, 68' De Sio.

In coppa la Scafatese ritrova lo smalto di inizio stagione e, giocando con attenzione e determinazione, si impone per 1-3 sulla Palmese nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. La Scafatese punge subito al 10’, quando Gambardella crossa per il bomber Malafronte che, con ottima scelta di tempo, incorna e batte Stasi. La squadra giallobleu continua a farsi vedere nei pressi dell'area avversaria. Al 22' Simonetti inventa un destro che si insacca preciso all'angolino che vale il raddoppio. Prima dell'intervallo i canarini sfiorano altre due volte il colpo del ko tecnico, prima con Granata e poi con Malafronte. Nella ripresa Gambardella calcia a giro sul secondo palo, conclusione sulla traversa. Sul capovolgimento di fronte la Palmese si rimette in piedi con il gol di Ricci che accorcia le distanze. I padroni di casa sfiorano l'aggancio al 59' quando Barbarisi prova il diagonale che non centra lo specchio, ma al 68' si ristabiliscono le distanze con il cross di Formicola e il colpo di testa vincente di De Sio. Termina così 1-3 il primo atto di una sfida ricca di fascino e storia tra Palmese e Scafatese.