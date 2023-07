Iervolino a Rivisondoli: il patron è atteso nel ritiro della Salernitana

In ritiro arriva pure il patron Danilo Iervolino. Il numero uno granata ne approfitterà per incontrare l'allenatore Paulo Sousa - sarà il primo incontro ufficiale, da quando il nuovo contratto dell'allenatore è diventato effettivo -, e per fare il punto sul mercato con il direttore sportivo De Sanctis.

La nota del club

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che domani, giovedì 13 luglio, alle ore 17:45 il Presidente Danilo Iervolino prima dell’allenamento pomeridiano saluterà i tifosi granata e la cittadinanza presso lo Stadio Comunale di Rivisondoli".