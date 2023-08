Ikwuemesi è un nuovo giocatore della Salernitana: "Sono pronto a dare il massimo"

Chukwubuikem Ikwuemesi è un nuovo giocatore della Salernitana. Il club ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con l'N.K.Celje per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano classe 2001.

Contratto fino al 2027

Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027 con opzione e indosserà la maglia numero 22. "Sono felice e orgoglioso di essere qui alla Salernitana. - ha detto Ikwuemesi - L'obiettivo della squadra è restare in Serie A, conquistare punti e vittorie e darò tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo".