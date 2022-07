Mercato Salernitana: terzino e attaccante in arrivo dal Lille

Primi colpi di mercato in arrivo per la Salernitana. Il direttore sportivo De Sanctis, che si presenta oggi in conferenza stampa, sta definendo due operazioni con il Lille.

I profili

Sono stati, infatti, richiesti sia Domagoj Bradaric, terzino sinistro classe 1999, sia l'esterno offensivo destro Isaac Lihadji, classe 2002. Per il delicato ruolo del centravanti, sono stati proposti anche il 22enne colombiano Juan José Perea (Pas Giannina, Grecia) e l'attaccante argentino Jonathan Torres (Sarmiento Junín), classe '96. I fari restano ancora puntati su Brereton, il cileno di origini inglesi del Blackburn. Petagna, che può liberarsi se il Napoli ingaggia un altro attaccante, flirta anche con il Monza.