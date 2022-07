Ora è ufficiale: la Salernitana ha ingaggiato Bradaric

Ora è ufficiale: la Salernitana ha il nuovo terzino sinistro. È stato ingaggiato Domagoj Bradaric, al Lille saranno versati 4,5 milioni di euro in 3 anni. Il giocatore aveva effettuato le visite mediche a Roma e poi si era trasferito a Salerno per apporre la firma in calce al contratto. Oggi la Salernitana ha ufficializzato il suo arrivo.

La nota

Bradaric ha già raggiunto il ritiro in Austria. Prima foto ufficiale e poi ha fatto la conoscenza di mister Nicola e dei suoi nuovi compagni. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il LOSC Lille per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’99 Domagoj Bradaric. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026" .