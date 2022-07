Salernitana, il pronostico di Radovanovic: "40 punti per salvarci"

L'ultima immagine di Ivan Radovanovic era quella da tedoforo: il 22 maggio, dopo la più dolce delle sconfitte contro l'Udinese, festeggiò la salvezza facendo il giro del campo con un fumogeno in mano. "Mi prendo due giorni per dirvi se è più difensore o più centrocampista", ha detto il direttore sportivo De Sanctis in presentazione. Nel frattempo il sipario l'ha alzato lui, Ivan il serbo.

Conferenza stampa

Nel ritiro in Austria, la Salernitana l'ha mandato davanti a taccuini e telecamere. Prima intervista ufficiale della nuova stagione e Radovanovic ha parlato da saggio. Innanzitutto ha messo un calmiere: "Piano con il proclama - ha esordito - noi dobbiamo solo salvarci. Abbiamo lo status di una neo promossa o poco più, perché è solo il secondo anno di fila che facciamo la Serie A. Sbaglia chi crede ad un obiettivo diverso, anzi per raggiungere la salvezza quest'anno serviranno 40 punti".

S come Salerno e come social

Radovanovic non ama trascorrere tempo dietro la tastiera: "Meglio i parchi, le passeggiate, la famiglia, i libri". Però è accaduto che qualcuno si sia appropriato della sua identità, dando addirittura risposte fake alla gente, ad ignari tifosi. "Non posso credere che ci siano persone capaci di utilizzare il proprio tempo per rispondere a nome degli altri. Non ho Instagram e non mi interessa". Il debito con la città: Voglio restituirle tutto ciò che mi ha dato". Poi ha svelato: "Adesso sono la persona più felice del mondo. Sapere per quale motivo? Mi piacciono i ritiri, mi sono sempre piaciuti, fin da quando - ragazzino - l'Atalanta mi mandava a fare esperienza in prestito. Il ritiro è bello, perché devi fare solo tre cose: ti alleni, mangi e dormi. In questo ritiro dobbiamo gettare le basi per la nostra salvezza. Prepariamoci".