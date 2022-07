Mercato: la Salernitana chiede due giocatori alla Sampdoria

Offerte e affomdi di mercato. La Salernitana ha chiesto ufficialmente due giocatori alla Sampdoria. Si tratta del centrocampsta norvegese Morten Thorsby e dell'attaccante Federico Bonazzoli.

Le offerte

Per Thorsby il club granata è disposto a mettere sul piatto 4.5 milioni di euro. Per Bonazzoli, invece, si tratta di un affare che può di nuovo decollare dopo il botta e risposta delle ultime ore, tra il diesse De Sanctis e il suo agente Tinti. Bonazzoli non è stato riscattato alla cifra concordata l'anno scorso: 6 milioni di euro. Adesso per riportarlo all'ombra dell'Arechi la Salernitana può investire la metà. Con tre milioni di euro più ingaggio al giocatore, il "pistolero" può ritornare a cucirsi l'ippocampo sul petto.