Patto e premio salvezza: Iervolino prepara il regalo per la Salernitana

Manca poco al sogno, all'obiettivo non solo stagionale ma anche storico. La Salernitana è ad un passo dalla salvezza e patron Iervolino ha preparato il premio.

Lo scenario

Ne ha parlato con la squadra, che ha delegato propri rappresentanti, i calciatori Di Tacchio e Djuric. Per la permanenza della Salernitana in Serie A, Iervolino è pronto a mettere sul tavolo 3 milioni di euro lordi da corrispondere ai granata. Nel frattempo proseguono gli assalti alle ricevitorie. Una manciata di biglietti ancora a disposizione, l'Arechi sarà uno stadio sold out. È stato designato l'arbitro che dirigerà Salernitana-Udinese. Fischerà Orsato. Al Var ci sarà Mazzoleni.