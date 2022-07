Botheim, vita da bomber: "Basta foto, sono qui per i gol"

Il gol, conta solo il gol. Pippo Inzaghi, per tutta la carriera, si è nutrito con pasta in bianco e petto di pollo ai ferri. Aveva anche un quadernino: cronista delle proprie imprese, annotava ogni marcatura, ogni "vittima illustre", da cannibale del pallone. Botheim non è (ancora) SuperPippo ma lavora, pensa, agisce, respira da bomber.

La dimostrazione

Arrivato a Salerno a parametro zero, dopo essere passato dal Bodo Glimt al Krasnodar e dopo lo svincolo della Federazione russa, Erik il norvegese ha sostenuto le visite mediche e ha raggiunto l'Austria. "Erik, una foto. Erik, l'autografo. Erik, un sorriso per la stampa". La risposta? Ovviamente da centravanti, ovviamente da cinico: "Ultimo scatto - ha risposto - io sono qui per fare gol, non per fare le foto". I punti salvezza passano anche per i piedi di questo ragazzone nato nel 2000, autore di tre gol contro la Roma di Mourinho in Conference League. Il giorno del debutto contro la Roma, il 14 agosto, non è lontano. Basta fito: correre, lottare, segnare, vincere.