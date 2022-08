Salernitana sospiri e cerotti: Simy parte, Jaro "si ferma"

La Salernitana lavora senza sosta al trasferimento di Nwankwo Simy all'estero. Il giocatore ha un'offerta dagli Emirati Arabi, che sta valutando. Il club granata vuole cederlo a titolo definitivo e ne consegue che pure Kouyatè, giocatore extracomunitario, potrebbe essere tesserato a titolo definitivo. Se invece Simy sarà ceduto in Italia (ma ha già rifiutato Bari e Ascoli) farà fede il trasferimento in prestito di Mikael all'International di Porto Alegre e quindi l'ingaggio di un extracomunitario (solo uno) potrà avvenire solo in prestito.

Infermeria

Non solo cessioni ma anche cerotti. Domani è atteso il responso della risonanza magnetica di controllo, che farà luce sulle condizioni fisiche di Radovanovic. Nel frattempo, però, si è fermato Jaroszynski in allenamento. Ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore. Jaroszynski era finito nella lista dei partenti ma il contemporaneo infortunio di Bradaric e la necessità di avere comunque una turnazione sulle fasce (Mazzocchi e Kechrida in questi giorni si sono alternati a destra ed a sinistra), ha frenato la cessione del polacco. Il suo ingaggio è alto, in Serie B non può essere facilmente sostenuto.