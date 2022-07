Pericolo scongiurato: il difensore granata Lovato non dovrà operarsi

Pericolo scongiurato, le prime sensazioni sono state confermate: il difensore della Salernitana Matteo Lovato, infortunato in amichevole, non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico alla caviglia. Si sottoporrà a terapia conservativa. Recupero di due mesi ma la Salernitana non rinuncerà ad ingaggiare un sostituto.

La nota ufficiale della Salernitana

"In data odierna Matteo Lovato si è sottoposto a visita ortopedica di controllo con il Professore Santucci presso Villa Stuart che ha scongiurato l’intervento chirurgico. Il calciatore seguirà un programma di lavoro fisioterapico specifico a Salerno" .