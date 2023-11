Ribaltone nelle giovanili: la Salernitana esonera l'allenatore della Primavera

Cambia l'allenatore della formazione Primavera della Salernitana. Il club granata ha ufficializzato l’esonero del tecnico Scarlato. Al suo posto arriva Alessandro Boccolini. Il ribaltone è stato propiziato dall'ennesimo risultato negativo, contro il Perugia.

La nota

Questo il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della squadra Primavera il Sig. Gennaro Scarlato. Nel ringraziarlo per l’impegno profuso, la Società gli augura un grande in bocca al lupo per il proseguo della carriera”.