Ancora fumata grigia per la curva Nord: delusi i tifosi granata

Entusiasmo per il terzo campionato consecutivo della Salernitana in Serie A (tanti vecchi abbonamenti rinnovati) e boom di richieste per la card granata che è prologo alla sottoscrizione di nuovi abbonamenti. I tifosi però sono delusi per la mancata riapertura della curva Nord.

La fumata grigia

C'è stato un vertice stamattina, alla presenza delle istituzioni. L'ad granata Maurizio Milan ne ha riparlato in Prefettura alla presenza del sindaco Napoli, del capo staff Luciano e di Felice Marotta. Persistono problemi tecnici: non è possibile al momento restituire la Nord alle famiglie che tifano granata.