Ultras granata campioni di solidarietà: "No alla coreografia per aiutare gli alluvionati"

"Quel cavalluccio che batte sul mio petto", simbolo della Salernitana e della salernitanità, nuoterà nel mare della solidarietà e aiuterà le popolazioni alluvionate. Sarà una goccia nell'oceano ma gli ultras della Salernitana, con grande senso di responsabilità, hanno deciso che la scenografia può attendere. La stavano preparando per il grande colpo d'occhio e il saluto finale alla squadra, il 27 maggio, contro l'Udinese. Poi hanno deciso di soprassedere: devolveranno parte dei fondi all'Emilia Romagna per dirle "non mollare, rialzati".

L'annuncio

Uno splendido campionato da salutare nel migliore dei modi. Una sorta di ringraziamento a chi ha messo cuore impegno e abnegazione onorando la casacca e la città. Una coreografia che, ancora una volta, lascerà a bocca aperta il mondo intero... Poi, all'improvviso, le immagini terribili, sconvolgenti che arrivano dall'Emilia Romagna che straziano il cuore ti lasciano senza parole. Immagini di morte, devastazione. Persone che hanno perso tutto in un attimo, perfino i ricordi. Siamo all'inizio dei lavori e, mentre si definiscono i dettagli e gli ultimi accorgimenti, arrivano foto ed immagini di città, paesi e piccoli borghi completamente allagati. Insieme agli argini dei fiumi vengono travolti anche i sentimenti riportando alla mente immagini di qualche anno fa di zone molto vicine a noi. È un attimo, un cenno d'intesa... Sui social ed in TV si susseguono immagini di gesti di altruismo dove chi ha qualcosa da offrire, anche una semplice bottiglia d'acqua a chi non ha più nulla dove ognuno mette a disposizione quello che gli resta.

I nostri pensieri allora vanno a loro e a come possiamo renderci utili e aiutare chi ha perso tutto. Nel nostro piccolo vogliamo essere vicini alla popolazione dell'Emilia Romagna.

Abbiamo deciso di rinunciare alla coreografia da realizzare contro l'Udinese per aiutare chi in questo momento sta soffrendo. Faremo una donazione di parte dei fondi raccolti, con l'aiuto di tutti. È un gesto tangibile di vicinanza oltre che di rispetto umano. La coreografia è solo rimandata, dando appuntamento alla prima partita della prossima stagione e sarà ancora più bella e memorabile, ma in questo momento il cavalluccio che batte nel nostro petto ci chiama ad adempiere a quello che per noi è una priorità. Fare sentire la nostra vicinanza a chi soffre.FORZA EMILIA ROMAGNA NON MOLLARE!!! Noi ultras però, non distoglieremo le nostre attenzioni dalla Salernitana, dando appuntamento a tutti alle ore12,30 davanti al Novotel per accompagnare la squadra in corteo fino allo stadio Arechi. Ognuno porti con sé sciarpe e vessillo granata, coloriamo le strade e lo stadio, per salutare al meglio questo campionato travolgente e questa squadra entusiasmante. CURVA SUD SIBERIANO".