La Sarnese è straripante, Atl. Pagani al tappeto

SARNESE-ATLETICO PAGANI 4-1 (pt 1-0)

SARNESE: Vitolo, Pappacena, Scippa, Squillante, Villacaro, Santaniello, Pivetta, Savarese, Vitale, Cioffi, Sorrentino, All. Trapani.

ATLETICO PAGANI: Raiola, D'Arco, Amarante, Pepe, Avino, Amendola, Mautone, Liberti, Somma, Marrazzo, Rispoli, All. Marra.

ARBITRO: Giorgio Guarino di Avellino

RETI: 29', 81' e 85' Vitale, 55' Esposito, 92' Ferraioli.

Pronti via, si comincia sotto la pioggia battente, subito un'occasione granata col colpo di testa di Squillante di poco a lato. Al 13' cross di Vitale per la testa di Cioffi, Raiola blocca in due tempi con l'aiuto di un compagno di reparto. Al 27' Vitale ci prova dalla distanza impegnando Raiola che non trattiene, recupera Avino. Al 29' vantaggio Sarnese su una punizione defilata di Vitale che la mette alle spalle del portiere. Al 35' ancora Vitale dal limite la manda alta. Al 40' Amendola ci prova dalla lunga distanza, la sfera è abbondantemente sopra la traversa. Al 45' diagonale di Vitale, potente ma fuori misura. Al 53’ conclusione di Somma a lato. Un minuto dopo Cioffi per Pivetta in profondità, cross deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner Scippa trova Villacaro la cui conclusione è salvata sulla linea dalla difesa. Il gol è però nell’aria e arriva puntuale nell’azione successiva, quando sugli sviluppi del secondo angolo consecutivo, dopo un batti e ribatti, la palla arriva ad Esposito che la butta in rete. Al 59’ gol di Vitale con un rasoterra dal limite che l'arbitro però annulla per fuorigioco. Al 67’ si vede anche l’Atletico Pagani quando su un cross dalla destra Mautone di testa centra la traversa. Ancora gli ospiti al 72’ arrivano al tiro con Versiglioni, ma la sua conclusione dal limite dell’area è rimpallata sul fondo. L’Atletico alla mezz’ora continua a spingere in cerca del gol che accorci le distanze, e ancora Mautone si rende pericoloso su calcio di punizione. Nel massimo sforzo degli avversari però, la Sarnese colpisce. All’81’ apertura perfetta di Cioffi per Vitale che addomestica il pallone e trafigge Raiola con un diagonale. 3-0 siglato dall’attaccante, che all’85’ realizza la tripletta personale. Annunziata riceve sulla sinistra, serve l'accorrente Vitale che dal limite la insacca sul secondo palo. Sul 4-0 c’è gloria tra le fila ospiti per Ferraioli che al 92’ trasforma il rigore concesso all’Atletico Pagani. Quinta vittoria tra campionato e coppa per la Sarnese, che chiude a punteggio pieno (6 punti) il girone e si qualifica al turno successivo della competizione tricolore. Sarà ininfluente a questo punto la terza sfida tra Atletico Pagani e Rocchese.