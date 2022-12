A Spina risponde Walid: Sanseverinese-Sarnese 1-1

Squadra in casa

Squadra in casa Sanseverinese

Una rete per tempo e un pari che sta stretto alla squadra di mister Viscido tra la Sanseverinese e la Sarnese. Dopo il gol di Spina per i padroni di casa dopo 5 minuti del primo tempo, i granata hanno giocato a senso unico, rischiando il raddoppio in due occasioni con un ottimo Coticelli, ma cercando ostinatamente il gol arrivato con una giocata del solito Walid nel secondo tempo. Tutto sommato una bella partita resa ancora più gradevole dalla bellissima ospitalità e grande correttezza sugli spalti.