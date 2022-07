Salernitana, al via la campagna abbonamenti per i diversamente abili

Sono disponibili gli abbonamenti destiniati ai diversamente abili per la serie A 2022/23. A comunicarlo la Salernitana.

Le modalità

Gli abbonamenti (95 euro per il disabile e 380 per l'accompagnatore) saranno disponibili nel settore Tribuna Verde per i carrozzati mentre per i deambulanti gli abbonamenti saranno disponibili nel settore Tribuna Verde e nel settore Distinti. Per ricevere l'abbonamento basta inviare una copia del documento in corso di validità sia del disabile sia dell'accompagnatore, il modulo abbonamenti ed il certificato che attesti l'invalidità al 100%. Le richieste vanno inviate all'indirizzo abbdiversamenteabili@ussalernitana1919.it entro e non oltre il 7 agosto. Dopo le verifiche del caso si procederà con il pagamento e con il ritiro degli abbonamenti.