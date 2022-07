Salernitana, campagna abbonamenti: nuovi sconti per famiglie

A partire dalle ore 10 di lunedì 11 luglio, partirà la vendita libera degli abbonamenti: lo comunica l'’U.S. Salernitana 1919.

Il Family Pack

Nel solco della costante attenzione rivolta alle famiglie, il Family Pack sarà disponibile a partire da domani anche in Curva Sud con le seguenti tariffe:

Family primo figlio: 305€

Family secondo figlio: 272€

Family terzo e più figli: 238€

Tutti coloro che hanno già acquistato un abbonamento Family Pack nel settore Distinti potranno ritirare un codice sconto nominativo a loro già assegnato del 20% direttamente presso i nostri Official store da utilizzare su tutto il merchandising ufficiale Salernitana. Sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento Family Pack a rate. Una volta inviata la richiesta alla mail family@ussalernitana1919.it, il richiedente riceverà un link e un coupon (pari all’importo del pacchetto family richiesto) con il quale potrà procedere al pagamento rateizzando l’importo. Sarà necessario inviare all’indirizzo family@ussalernitana1919.it la ricevuta dell’avvenuto pagamento al fine di poter ricevere l’abbonamento.

Abbonamento cartaceo

A partire da domani sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento cartaceo presso tutti i punti vendita VivaTicket abilitati. In caso di smarrimento o furto sarà possibile richiedere copia dell’abbonamento esclusivamente sottoscrivendo la Granata Card.

Sconti per abbonati

In occasione dell’ultima gara amichevole pre-campionato in programma il 30 Luglio contro avversario da definire e in occasione dell’esordio in Coppa Italia in programma il 7 agosto contro il Parma, tutti gli abbonati avranno la possibilità di comprare il biglietto con uno sconto del 50%. Per entrambi gli eventi sarà previsto l’omaggio Under 14, che per la gara amichevole interesserà il settore Distinti mentre per la gara di Coppa Italia interesserà il Settore Tribuna Azzurra.

