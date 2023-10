Accolto il reclamo della Cavese: un attaccante ci sarà nel derby

Ciro Foggia prenota un posto per il derby Cavese-Nocerina. L’attaccante, espulso nel finale dell’ultima gara disputata al Lamberti contro il Trastevere, ci sarà mercoledì nel confronto più atteso del girone. Il ricorso del club biancoblù è stato accolto dalla Corte Sportiva di Appello e le due giornate di squalifica sono state ridotte. Dopo aver saltato la trasferta sul campo dell’Ostiamare, dunque, il centravanti torna disponibile e mister Daniele Cinelli può sorridere:

“La Cavese 1919 comunica che, a seguito di reclamo proposto dalla scrivente attraverso procedimento d’urgenza avverso la squalifica per n.2 giornate inflitta al calciatore Foggia Ciro in seguito all’espulsione rimediata nella gara Cavese-Trastevere dello scorso 22/10/2023, in data odierna la Corte Sportiva d’Appello Federale Nazionale ha ridotto la sanzione ad una giornata. Per effetto di tale decisione il capitano potrà essere regolarmente in campo a partire dalla prossima giornata di campionato prevista per mercoledì 1° novembre”.

Foggia era stato fermato dal Giudice Sportivo lo scorso 24 ottobre “per avere protestato all’indirizzo della Terna e rivolto espressione blasfema nei confronti di un avversario”. Oggi la riduzione della squalifica che permetterà all’attaccante di essere regolarmente in campo contro la Nocerina. Il classe 1991, nel derby del 7 maggio, mise a segno una doppietta.