Paura in volo per Memo Ochoa e atterraggio di emergenza: "Grazie capitano!"

Memo Ochoa sta bene ma ha avuto tanta paura. Il portiere granata era diretto in Messico per rispondere alla convocazione della sua Nazionale. All'improvviso il pilota dell'aereo sul quale viaggiava ha dovuto fare scalo d'emergenza.

Che cosa è accaduto

L'aereo era decollato da Roma: il capitano è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Maiorca, dopo l'attivazione dell'allarme per un guasto meccanico in volo. Ochoa, attraverso i suoi profili social, ha poi reagito con un sospiro di sollievo e l'immancabile "Grazie, capitano!". Lo ha definito "eroe senza mantello". Sebbene in ritardo, il portiere della Salernitana potrà adesso aggregarsi ai propri compagni messicani. La sua Nazionale affronterà Giamaica e Suriname per la Nations League di Concacaf.