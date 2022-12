Agropoli all'ultimo respiro grazie a Maiese

Un Sant’Agnello mai dono capitola solo nel recupero contro l'Agropoli grazie ad un gol di Mimmo Maiese che allo scadere fa partire un missile che si infila sotto l’incrocio dei pali. I delfini prima del gol decisivo sprecano almeno cinque palle gol nitide. Nel primo tempo la più importante arriva sul piede di Arevalo che trova Troiano attento ad evitare il vantaggio. In precedenza invece era andato vicino all’uno a zero il capitano Follera su sviluppi di corner. Nella ripresa il canovaccio non cambia. Agropoli sempre in attacco e Troiano provvidenziale in più circostanze. Al 24' anche la traversa nega il gol ai cilentani e un minuto dopo, sempre Infimo, trova la deviazione giusta salvo l’ennesimo intervento del portiere ospite. Negli ultimi venti minuti anche due chance per Abayian che di testa si rende pericoloso. Tutto vano però fino al minuto 94 quando Maiese con un capolavoro balistico regala i tre punti a mister Turco.