Agropoli, c'è la presentazione della squadra

Un fine settimana diverso dal solito per l'Agropoli. Infatti, sfruttando la sosta in campionato per via del terzo ed ultimo turno della Coppa Italia, sabato sera la squadra dei delfini sarà ufficialmente presentata alla città. Questa la nota del club: "Si terrà sabato 25 settembre alle ore 20.00 la presentazione della squadra, per la stagione 2021/2022. Luogo dell’evento piazza “V. Veneto”, dove la nuova società ed i nuovi calciatori si presenteranno al pubblico presente in un simbolico abbraccio. All’evento sarà presente il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il consigliere comunale con delega allo sport Giuseppe Cammarota e vari esponenti del Consiglio Comunale. La nuova società - continua il comunicato - presenterà tutto l’organigramma societario diramato già a fine luglio e chiaramente sarà anche l’occasione per presentare uno ad uno tutti i nuovi calciatori e lo staff tecnico di mister Giuseppe Cianfrone. Sempre all’interno del programma della presentazione verranno svelate una serie di iniziative atte a festeggiare nel migliore dei modi il centenario dell’US Agropoli. Durante la manifestazione, inoltre, non mancheranno momenti di intrattenimento per il pubblico. L’accesso alla piazza sarà libero, si ricorda però di mantenere il distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina". La festa di sabato sera è stata resa possibile grazie al fatto che l'Agropoli ha già completato i suoi impegni in Coppa Italia, vincendo sia con il Calpazio (2-0) che con la Virtus Cilento (4-1). Una doppia vittoria che ha permesso ai delfini di staccare già il biglietto per la qualifazione al turno successivo e di rendere, di conseguenza, inutile ai fini del risultato la gara in programma domenica tra Virtus Cilento e Calpazio.