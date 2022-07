L’Agropoli e la domanda di ripescaggio, oggi si può decidere

Mentre le strade tra l'Agropoli e mister Sanchez si sono divise, il club ha reso noto di aver depositato presso gli uffici della Lnd la domanda di ripescaggio in serie D. Pur consapevole delle difficoltà in virtù del quadro generale sugli organici di serie D, la società biancazzurra non ha voluto lasciare nulla di intentato, in vista del termine delle iscrizioni in serie D del 15 luglio, che potrebbe disegnare scenari differenti. Ad ogni modo si ribadisce che, pur in caso di esito negativo della domanda di ripescaggio, la serie D rimane obiettivo del club, da perseguire ovviamente sul campo. La richiesta di ripescaggio, inoltre, è l'ennesimo segnale di quanto questa società, già a partire dalla passata stagione, sia al lavoro per riportare i delfini nei palcoscenici che meritano.