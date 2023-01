Agropoli cinico: 2-0 al Giffoni

Agropoli-Giffoni Sei Casali 2-0

Agropoli: Paparella, Padovano, Maiese D., Monteiro, Follera, Vuolo, Arevalo (65’ Natiello), Urruti, Abayian (85’ Infimo), De Mattia, De Sio. A disp: Gesualdi, Pollio, Pantano, Felline, Iuliano, Volta, Maiese M. Allenatore: Turco.

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Cardillo, De Santis (75’ Ferrara), Fortunato, Arzeo, Itri, Avallone (61’ Merola), Guerrera (68’ Liguori), Giorgio, Salvato (84’ Tortorella), Maiorano. A disp: Bove, Amendola, Di Giacomo, Arcaro, Romano. Allenatore: Criscuolo.

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano.

Marcatori: 31’ Maiese D., 85’ Abayian.

Inizia con una sconfitta il nuovo anno del Giffoni Sei Casali che perde ad Agropoli una partita avara di emozioni. Fortunati e cinici i padroni di casa che conquistano i tre punti e restano in scia del San Marzano capolista. L’Agropoli ringrazia e sfrutta a pieno le poche occasioni pericolose create in 95 minuti di gioco. Timida e tardiva la reazione dei grifoni che non impensieriscono mai l’estremo Paparella, chiamato solo all’ordinario. Qualche sprazzo qua e là di Maiorano e Giorgio sono poca roba per battere i delfini. Partita bloccata nei primi venti minuti di gioco, a sbloccare l’impasse è Giorgio che viene murato in angolo da un difensore. Sul capovolgimento di fronte la conclusione di Padovano è debole. Al 31’ arriva il gol che non ti aspetti: il Sei Casali spreca una facile ripartenza e regala il corner dal quale nasce il vantaggio dell’Agropoli. Tiro cross di Arevalo che pesca l’inserimento di Domenico Maiese che trafigge Mastrangelo. Prima dell’intervallo episodio dubbio in area di rigore cilentana: Maiorano viene messo giù ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Nella ripresa il Giffoni si fa vedere in avanti con una bella triangolazione Maiorano-Giorgio-Salvato che tarda la conclusione. Monteiro a centrocampo giganteggia contro i diretti avversari e sfiora anche la rete del raddoppio. 2-0 che arriva al 60’ da un errore di Arzeo, la palla si alza al limite dell’area e per l’ariete Abayian è un gioco da ragazzi superare in uscita Mastrangelo. Gara virtualmente chiusa, l’Agropoli in pieno recupero ha la palla del 3-0 ma Infimo perde il duello uno contro uno con il portiere ospite.