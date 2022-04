Agropoli e San Marzano giocano allo stadio Carrano

La gara tra Agropoli e San Marzano, fondamentale per le sorti del girone C del campionato di Eccellenza, sarà disputata presso lo stadio Carrano di Santa Maria di Castellabate. Calcio d'inizio sabato 23 aprile alle ore 16.30. L'ingresso per i residenti ad Agropoli sarà gratuito ed inoltre ci saranno delle navette gratuite che porteranno i tifosi allo stadio. Basterà recarsi presso il Mercato Coperto (Isola del Pittore) e usufruire dei pullman messi a disposizione dalla società. Inoltre, tutti i tifosi che verranno ad assistere alla partita riceveranno in omaggio il cappellino ufficiale dell'Agropoli.