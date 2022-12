Agropoli: esordio, gol e 3 punti per Abayian

L’Agropoli dimentica la sconfitta con il San Marzano grazie ai tre punti di Faiano. Decide la sfida una rete di testa dell’esordiente Abayian che bagna la prima in maglia biancazzurra con un gol decisivo. I primi venti minuti dalla disputa sono di studio. I delfini chiedono un calcio di rigore per atterramento di Maiese ma per il direttore di gara è tutto regolare. Dalla distanza arrivano le occasioni migliori. Ci prova prima Monteiro e poi Natiello senza però trovare mai la porta. Grande occasione al 37esimo. Abayian si gira in area ma la sua conclusione si stampa sull’incrocio. Per gli ospiti invece un tiro ribattuto di Pellegrino. Nella ripresa i cilentani partono forte. Arevalo calcia alto al quinto e Maiese non trova la porta di testa su sviluppi di angolo. A metà ripresa palla gol per gli ospiti. Campione dal limite sfiora il sette. Gli ospiti si rivedono due minuti dopo con Natiello ma la sua punizione è alta. La rete che decide la sfida a due minuti dal novantesimo. Cross al bacio di Natiello e tuffo prodigioso di Abayian per i tre punti che regalano la vittoria ai ragazzi di mister Turco.