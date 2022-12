Agropoli fermato a Montemiletto

Solo 0-0 tra Montemiletto ed Agropoli nell'ultimo turno del 2022. Al Fina nessuna delle due squadre riesce a strappare una vittoria. Il primo tempo non regala grandi emozioni. I primi brividi arrivano sul finale di frazione. Al 35′ ci prova Arevalo ma viene fermato dall’estremo difensore locale. Tre minuti più tardi ci prova invece Abayian ma il destro è debole. Occasionissima per i gialloverdi al 43′ con il calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Sul dischetto però Paparella è miracoloso sul tiro ad incrociare di Pugliese. L’ultima occasione è sul piede di Natiello. Grande destro dalla distanza che Calabrese mette in angolo. Nella ripresa il canovaccio della gara non cambia. Gli ospiti si difendono bene senza rinnegare le sortite offensive. Ad inizio di frazione tiro ravvicinato di Saveriano respinto dalla difesa cilentana che salva il punteggio. L’Agropoli, invece, ci prova con Natiello ma il suo pallone al centro non trova nessuno a ribadire in rete. Lo stesso Natiello ci prova su punizione a sei minuti dal novantesimo ma la traiettoria è alta.