Agropoli frenato dal Salernum

Il Salernum Baronissi di mister Jacopo Leone ferma l’Agropoli al Guariglia nella ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza. I delfini non riescono a sfondare nonostante le buone occasione create nell’arco dei novanta minuti. Al secondo minuto i delfini ci provano subito con Salerno che sul primo palo impegna Orlandi. Cinque minuti più tardi tentativo anche per Abayian ma la conclusione è alta sopra la traversa. Un giro di lancette più tardi l’occasione più grande per gli ospiti. Cammarota raccoglie in area e costringe Gesualdi al grande intervento grazie anche all’aiuto del palo. A chiudere la prima frazione un altro tentativo della distanza di Padovano, ma anche questa volta la traiettoria è alta. La ripresa parte in fotocopia con il primo tempo: Salerno ha sul piede il due a zero ma la conclusione si perde sul fondo. Prima del ventesimo niente più da segnalare se non un tentativo di Vuolo sopra la trasversale. L’Agropoli, nei minuti finali, cerca il forcing. Ci prova in girata Abayian, tiro fuori, e Infimo che al 38esimo della ripresa ha la chance più importante della gara ma il suo anticipo sul primo palo non trova la porta. Nel recupero l’ultimo brivido. Ancora Infimo, questa volta di testa, non trova la precisione giusta per sbloccare la gara.