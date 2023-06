Agropoli-Gallipoli si giocherà allo stadio Carrano

"Sono amareggiato anche io, è inutile nasconderlo - così il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi -. Il primo che avrebbe voluto che l'Agropoli domenica giocasse al Guariglia è il sottoscritto. E si è tentato di fare tutto quanto nelle nostre possibilità per far coesistere la finale di calcio con l'altra manifestazione sportiva, programmata da diversi mesi. Ho interloquito personalmente con il collega sindaco di Gallipoli e con la dirigenza della società ma, se in un primo momento erano stati possibilisti circa lo slittamento in serata o al giorno successivo, alla fine non è stato possibile per loro accettare soluzioni alternative. Capisco lo stato d'animo dei tanti tifosi ed appassionati ma questo è il momento di stare vicino alla squadra, alla società e soprattutto al presidente Carmelo Infante che ringrazio, a prescindere dal risultato che verrà domenica, per quanto di bello ed esaltante ci ha regalato finora". Domenica ore 16:30 la gara di ritorno della finale playoff di Eccellenza Agropoli-Gallipoli si giocherà dunque allo stadio Carrano di Santa Maria di Castellabate, con bglietti omaggio per tutti i sostenitori dei delfini che verranno distribuiti fuori lo stadio il giorno della partita.