Agropoli, il presidente Infante: "Abbiamo una storia centenaria"

È stata una stagione davvero lunga per l’Agropoli, che nonostante le grandi ambiziosi si è fermata in semifinale playoff di Eccellenza. La società ha comunque la consapevolezza che i giocatori hanno sempre dato il massimo per la maglia. “Agropoli ha una storia centenaria - festeggiata proprio in questa stagione ormai conclusa -, e continuerà ad averla”. Parola del presidente del club Carmelo Infante.