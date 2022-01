Agropoli, patron Carmelo Infante: "Nei primi cinque mesi successe tantissime cose"

L’Agropoli sta affrontando il campionato di Eccellenza con l’obiettivo dichiarato di provare a competere per la serie D. E risultati alla mano, ci sta riuscendo eccome. Carmelo Infante, entrato la scorsa estate in società, ha lasciato ai social una lettera di ringraziamento per la stagione in corso. “E' stato un anno come sempre complicato, nel quale abbiamo dovuto condividere ancora una volta con il virus. In questo anno però sono diverse le cose positive. Tra queste c'è senza dubbio il mio arrivo ad Agropoli - ha continuato Infante -, una città che mi ha accolto benissimo sin dal primo giorno. Di questi primi cinque mesi ad Agropoli ci portiamo dietro tantissime cose e altrettante ne sono successe. Le vittorie della squadra, come le sconfitte, sono solo il risultato finale del percorso fatto insieme. Un percorso che ci ha regalato, ed ha regalato alla città, tantissime gioie. Chiaramente però in ogni percorso non tutte le cose vanno per il meglio. Adesso pensiamo al nuovo anno con rinnovata determinazione e serietà. Questa società ha dimostrato, in soli cinque mesi, le intenzioni e la serietà verso tutta la città di Agropoli adesso però è il momento di andare avanti tutti insieme - ha concluso Infante - perché solo così, con il supporto della piazza, potranno arrivare i risultati tanto sperati”.