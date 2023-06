Agropoli sconfitto a Gallipoli

GALLIPOLI: Passaseo, Piscopiello, Oltremarini F., Stranieri (84' Carrozza), Frusci, Benvenga, Caputo, Sansó (87' Montagnolo), Iurato (Perchaud), Scialpi, Quarta (69' Oltremarini). All. Carrozza

AGROPOLI: Paparella, Padovano, Maiese D. (65' Arevalo), Pantano (49' Infimo), Follera, Giordano, De Sio, Urruty , Abayian, Natiello, Salerno (De Mattia). All. Turco

RETI: 14' Benvenga, 47' Sansó, 67' Quarta, 90' Oltremarini (G) - 73' Arevalo (A)

ESPULSO: Arevalo (A)

ARBITRO: Gavini di Aprilia

Pesante sconfitta dell’Agropoli nell’andata della finalissima playoff di Eccellenza. I delfini perdono 4-1 a Gallipoli che mette una seria ipoteca sulla vittoria finale. Buon inizio dell’Agropoli nel primo tempo che grazie al pressing alto riesce a mettere in difficoltà la manovra dei padroni di casa. Al terzo Maiese ci prova dalla distanza ma il tiro è alto. Dopo il buon avvio però i delfini subiscono il gol al 14esimo con Benvenga che mette in rete su sviluppi di calcio piazzato. Ancora Gallipoli un minuto dopo il ventesimo. Ci priva Scialpi su punizione ma Paparella respinge ed evita il raddoppio. Prima della mezz’ora ancora il portiere dei delfini protagonista con un grande intervento sul tiro di Sansó. Sicuro però due grandi chance per Abayian che per poco non trova il pareggio. Chiude la frazione il giallo rimediato da Urruty Bourras. Nella ripresa però la gara cambia totalmente con i padroni di casa che trovano subito il 2-0 con Sansò. L’Agropoli cerca di restare in partita ma al 67esimo arriva il tre a zero di Quarta che salta Giordano e mette alle spalle di Paparella. Turco a questo punto mette in campo Arevalo con la maschera protettiva e l’uruguaiano segna subito il gol che accorcia le distanze sfruttando una respinta corta del portiere di casa. Nel finale però, mentre i delfini cercano il gol che darebbe un senso al ritorno, arriva il poker del neoentrato Oltremarini. Nel recupero piove sul bagnato per l’Agropoli che perde Arevalo, espulso per proteste.