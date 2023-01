Agropoli, un jolly di centrocampo per mister Turco

L’Agropoli ha comunicato di aver tesserato il calciatore Flavio Marzullo. Classe '83, arriva dall'Ercolanese e vanta in carriera una grandissima esperienza accumulata con le maglie di Savoia, Afragolese, Pomigliano, Ebolitana, Gladiator, Francavilla, Gaeta, Cavese, Terracina e Bacoli. Dotato di grande tecnica è capace di giocare in più ruoli dal centrocampo in su.