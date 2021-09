Alfaterna rimontato e poi asfaltato dal Vico Equense

VICO EQUENSE-ALFATERNA 4-1 (p.t. 1-1)

VICO EQUENSE: Borrelli, La Gatti, Boussaada, Gargiulo, Correale, Rapicale, Celentano, Sannino, Manna, Cassito, Petricciuolo. All. Ferrara.

ALFATERNA: Russo Alberto, Somma, Mazza, Vitiello, Esposito, Russo Alfonso, Ferrara, Avino, Di Giacomo, Ferrentino, La Femina. All. Amarrante.

RETI: 18’ Di Giacomo, 42’ Correale, 49’ Marino, 54’ Cassitto, 80’ Imbimbo.

Allo stadio Massaquano di Vico Equense va in scena la seconda giornata del girone C del campionato di Eccellenza, in cui si sono affrontate la locale Vico Equense Calcio e l’Alfaterna. Passano in vantaggio gli ospiti al minuto 23. Avino è libero per effettuare un cross pennellato sulla testa di Di Giacomo che porta in vantaggio i rossoneri. Sul finire della prima frazione arriva la rete del pareggio dei locali con Marino che è bravo a sfruttare una disattenzione difensiva dell’Alfaterna. La ripresa si apre con il gol del Vico Equense che ribalta il risultato. A siglare la marcatura è Cassito, che approfitta di una dormita della difesa per insaccare la palla vagante dopo che si era stampata sulla traversa. Con l’Alfaterna incapace di reagire, i padroni di casa dilagano e aumentano il vantaggio. Prima segna ancora Cassito, poi lo emula Sannino che fissa il punteggio sul definitivo 4-1.