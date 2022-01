Domenica di lavoro per la Cavese di mister Troise

Il campionato di serie D è sospeso, ma la Cavese non sospende assolutamente il proprio lavoro. Con gli innesti degli ultimi giorni di Banegas e Caserta, la società metalliana ha cercato di sistemare la rosa a disposizione di mister Emanuele Troise. Ma quello che conta, comunque, è come ci si comporta in campo. E dunque risulta essere indispensabile fare degli ottimo allenamenti, perché è quel lavoro che poi si riflette nella partita. Per questo gli aquilotti non riposano e si caricano in vista della ripresa del campionato. Dopo aver sostenuto l’allenamento di oggi presso il campo sportivo De Crescenzo di Bracigliano, i calciatori della Cavese torneranno in campo per un allenamento domenicale alle ore 14:00 presso lo stadio Simonetta Lamberti.