Altro poker della Cavese, sei vittorie di fila

La Cavese batte anche il Francavilla. Gagliardi la mette dentro dopo una grande azione corale al 19', e aquilotti in vantaggio 1-0. Poco dopo è Bubas ad appoggiare in rete su cross basso di Bezzon al 23' per il 2-0. Si va all'intervallo sul risultato però di 2-1, con gli avversari che hanno accorciato con Nolè. Al 50' rigore di Banegas respinto dal portiere ospite. Il Francavilla resta in 10 per l'espulsione di Esposito su fallo da ultimo uomo proprio ai danni del Pocho, che cala il tris su assist di Puglisi all'82'. Poi è addirittura poker della Cavese con Banegas al 94'. Vittoria consecutiva numero 6 per i blufoncè. Bubas al termine della gara: "Stiamo dimostrando tutti quello che vogliamo".