Altro poker per il San Marzano

Rotondo successo per il San Marzano sulla quarta della classe. Poker ai danni dell’Audax Cervinara grazie alle reti di Prisco su rigore al 25', che ha permesso di sbloccare la gara. Il raddoppio di Elefante nella ripresa al 55'. Castagna ha firmato il tris all'82', mentre c'è voluto l'autogol di Orfanos all'86' per fissare il punteggio sul definitivo 4-0. Allo stadio Squitieri è festa grande per i blaugrana, con la classifica del girone B di Eccellenza che dopo 24 giornate di campionato li vede primeggiare con 12 punti di vantaggio sulla seconda Agropoli.