Amichevoli precampionato e flirt d'estate: la Salernitana corteggia il Chelsea

Un'amichevole in bilico in Austria e un'altra di lusso da organizzare a Salerno. La Salernitana lavora alacremente non solo sul fronte mercato ma anche dal punto di vista della logistica e dell'organizzazione del programma dei test pre campionato.

Il flirt

Di ritorno dall'Austria, la Salernitana vorrebbe "salutare" i propri tifosi con un evento internazionale, contro una big. Perde quota la candidatura del Valencia di Gattuso e quindi sono stati avviati i contatti con il Chelsea, di rientro da una tournée americana. La sfida al Galatasaray, il 27 luglio a Inssbruck, potrebbe essere invece ripresa dalle telecamere di Sky. Occhio al "cartellone" degli appuntamenti di metà luglio: il 19 luglio, secondo programma annunciato dal club granata, la Salernitana dovrebbe giocare a Jenbach contro il Rayo Vallecano. Gli spagnoli, però, potrebbero snellire il proprio soggiorno all'estero e rinunciare al romitaggio in Tirolo. Se accadesse, salterebbe l'amichevole con la Salernitana. Il cavalluccio marino cerca soluzioni alternative, che potrebbero essere "fatte in casa": si valuta la possibilitàò di affrontare l'Udinese oppure il Torino.