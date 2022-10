Amici contro: i granata Lovato e Pirola sfidano Botheim in Nazionale Under 21

Lovato e Pirola contro Botheim: ecco l'esito del sorteggio, ecco il responso dell'urna che ha decretato la composizione dei gironi Under 21 - fase finale dell'Europe di categoria - in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia.

Amici avversari

L’Italia, guidata dal Commissario tecnico Nicolato, esordirà il 22 giugno contro la Francia (poi le toccherà incrociare la Svizzera) e chiuderà il girone contro la Norvegia, il 28 giugno. In quest'ultima partita, i calciatori della Salernitana vestiti d'azzurro saranno Lovato e Pirola. Fronteggeranno i vichinghi e quindi Botheim, l'attaccante classe 2000 che la Salernitana ha già fatto esordire in campionato. Lui ha anche festeggiato con un gol realizzato allo stadio Arechi contro la Sampdoria. Poi è stato scavalcato da Bonazzoli e soprattutto dal tandem Dia-Piatek. Sta affrontando un momento di fisiologico adattamento al calcio italiano ma soprattutto è finito nel polverone di una clamorosa richiesta di risarcimento danni che il Krasnodar gli ha rivolto. Il clib russo ritiene che Botheim sia passato alla Salernitana non da svincolato. Ballano 30 milioni di euro di risarcimento danni e la causa, che vede la Salernitana terza interessata (se Botheim perdesse, per il club granata ci sarebbe la multa e non la penalizzazione in classifica), è stata impostata per trattazione scritta e va avanti senza esclusione di colpi.