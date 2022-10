Ancora a segno Tandara, altri 3 punti per il Santa Maria

SANTA MARIA C.-ACIREALE 1-0

Santa Maria (4-4-2): Grieco; Ferrante, Diop, Campanella, Ferrigno; Coulibaly, D’Auria (16’ ST Mancini), Ventura, Ielo (30’ ST Capozzoli); Tandara, Yeboah (11’ ST Bonanno). A disposizione: Guerra, Ziello, Di Peri, Pani, Petrazzuolo, De Mattia. All. Francesco Di Gaetano.

Acireale (4-3-1-2): Giappone; Mollica, Cannino (6’PT Medico), Russo, Maniscalco (16’ ST Carrozza); Palermo (43’ ST De Souza), Bucolo, Tumminelli, Limonelli (32’ ST Fratantonio); Lo Monaco, Carbonaro (25’ ST Coulibaly). A disposizione: Truppo, Arquin, Rotella, Barbara. All. Massimo Costantino.

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari.

Rete: 44’ ST Tandara.

Il Santa Maria Cilento replica il blitz di Lamezia battendo in casa l'Acireale nel turno infrasettimanale. Al 6' destro debole di Yeboah parato da Giappone. Al 9’ Palermo ci prova dal limite dell’area di rigore, ma il suo tiro viene bloccato in due tempi dall’attento Grieco. Al 15’ conclusione a ridosso dell’area di rigore da parte di Ventura. Palla facile preda dell’estremo difensore avversario. Al 17’ grande respinta di Giappone su Ielo, con l’esterno del Santa Maria che si era immolato in area di rigore. Palla, però, deviata in angolo da un grande intervento di Giappone. Al 19’ colpo di testa di Yeboah sugli sviluppi di calcio piazzato ben battuto da Ielo. L’attaccante, solo ed indisturbato in area, colpisce bene la palla ma non centra lo specchio della porta. Al 38’ sponda di Tandara per D’Auria, ma il tentativo del centrocampista giallorosso termina alto. Al 43’ mischia all’interno dell’area di rigore sugli sviluppi di calcio d’angolo. Diop manca l’appuntamento col pallone, ma dietro di lui c’è Yeboah che si lascia ipnotizzare da Giappone che in mischia fa suo il pallone.

Al 1’ della ripresa Tandara si gira all’interno dell’area di rigore, ma il suo tentativo è debole e viene bloccato da Giappone. Al 14’ calcio d’angolo battuto da Ferrigno per la testa di Bonanno, ma la palla termina alta. Al 16’ destro di contro balzo di Ventura, palla alta. Al 33’ conclusione di Capozzoli al limite dell’area di rigore. Sfera facile preda di Giappone. Al 41’ imbucata di Bonanno per Coulibaly, ma il tocco dell’ivoriano è troppo forte e termina alto sopra la traversa. Al 44’ liscio di un difensore dell’Acireale, ne approfitta Tandara che scavalca il portiere con un tocco morbido per l’1-0. Al 47’ tiro cross di Coulibaly dellìAcireale, che scheggia la traversa. Termina qui la gara, con la vittoria dei cilentani per 1-0.