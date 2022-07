Ancora ufficialità per la Nocerina di mister Sannino

La Nocerina di mister Giuseppe Sannino ha comunicato di aver ingaggiato dei nuovi calciatori. Si tratta di Boersma Chernet, difensore esterno destro classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della squadra olandese Willem II. Paolo Recchia, portiere classe 2003, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara. La scorsa stagione in forza al Trapani ha collezionato 14 presenze. Mahamadou Balde, attaccante esterno o centrale classe 2004, che vanta esperienze nei settori giovanili di Cornella e Barcelona. Michele Scaringella, attaccante nato a Corato (Ba) classe 1995, vanta esperienze con Andria, Gravina, Matera e Giugliano. Con la squadra campana la scorsa stagione ha vinto il campionato di serie D. Tris invece per Emmanuel Cuomo. Il centrocampista ha rinnovato il suo contratto per iniziare la sua terza stagione in rossonero. Accordi raggiunti per la stagione 2022/23 anche con i calciatori Mattia Saccoccio, centrocampista classe 2004 la scorsa stagione all'Itri, e Iker Schiavella, centrocampista classe 2003 cresciuto nelle giovanili del Frosinone e la scorsa stagione in forza all'Uni Pomezia dove ha collezionato 28 presenze e 2 reti.