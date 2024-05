L'Angri vince e condanna il Barletta alla retrocessione. Il Cavallino va ai playout: ecco l'avversaria

L’Angri vince l’ultima partita del campionato allo stadio Novi e condanna il Barletta alla retrocessione in Eccellenza. La brigata di Stefano Liquidato non riesce a raggiungere la salvezza diretta, l’obiettivo passerà dal playout: l’avversario sarà il Gallipoli, reduce da un pareggio in extremis sul campo del Martina. Si giocherà domenica prossima in Campania.

La partita si apre subito con uno squillo di Ascione, la sua conclusione termina sul fondo. L’approccio alla gara dei grigiorossi è positivo, ma gli ospiti rispondono con Ngom che, servito da Caputo, non riesce a trovare lo specchio della porta al 10’. Passano cinque minuti e Basanisi chiama in causa Palladino, nell’altra metà campo Picascia insacca sugli sviluppi di un corner ma l’arbitro ferma tutto per fallo in attacco. Alla mezz’ora Caputo mette al centro, Diaz impatta con il destro ma manda clamorosamente fuori. Biancorossi in attacco anche nelle battute finali del primo tempo, la retroguardia del Cavallino resiste e all’intervallo è ancora parità al “Novi”.

In avvio di ripresa Diaz non riesce ad agganciare la sponda di Ngom, al 52’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Mettivier che spreca da ottima posizione. Cinque minuti dopo Herrera ci prova da calcio piazzato, il pallone termina di poco fuori. Al 62’ Sapri sbaglia il disimpegno e dà il via all’azione di Ascione che pesca Herrera: la conclusione del centrocampista mette un brivido al reparto arretrato pugliese. Al 75’ Capone interviene con una mano in area, l’arbitro assegna il penalty alla squadra di Liquidato: sul dischetto si presenta Palmieri che spiazza Sapri e porta in vantaggio l’Angri. Nel recupero Giorgio si divora il raddoppio in contropiede. Al triplice fischio vince il Cavallino, per il Barletta si spalancano le porte dell’Eccellenza.

Il tabellino

Angri (4-3-3): Palladino; De Marco, Allegra, Mane, Picascia; Herrera (85’ Acampora), Mettivier, Sabatino (70’ Rosolino); Mansour (68’ Palmieri), Poziello (85’ Giorgio), Ascione (82′ Di Mauro). A disp.: Castellano, Schiavino, Capuano, Fabiano. All.: Stefano Liquidato

Barletta (4-3-3): Sapri; Garofalo, Capone, Camilleri, Lobosco (70’ Sepe); Del Prete, Basanisi, Fornaro (70’ De Marco); Ngom (82’ La Monica), Diaz, Caputo. A disp.: Guido, Cafagna, Forgione, Pulina, Lippo, De Marino. All.: Salvatore Ciullo

Arbitro: Davide Cerea di Bergamo

Marcatori: rig. 76’ Palmieri (A)

Ammoniti: Ascione, Sabatino (A), Camilleri (B)