Angri, biglietti a ruba. La gara sarà trasmessa sui maxi schermo

La terza ed ultima gara del triangolare promozione del campionato di Eccellenza tra Puteolana ed Angri in programma domani, domenica 15 maggio alle ore 16.30, sarà trasmessa in diretta ed in chiaro sulla pagina facebook della società grigiorossa. Stima reciproca tra le due società, con la Puteolana che ha concesso l'autorizzazione necessaria per consentire ai tifosi angresi rimasti senza biglietto di poter restare ad Angri e vivere le emozioni della sfida dello stadio Conte, sia a casa che nei punti di ritrovo di piazza Doria e della Villa comunale, dove sono stati allestiti due maxi schermo.