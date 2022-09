Angri pronto a sfidare la Palmese: i convocati

Squadra in casa

Squadra in casa Palmese

Al termine della seduta di rifinitura, il mister Antonio Floro Flores ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Palmese, valevole per la seconda giornata del girone G di serie D. Questi i convocati grigiorossi: i portieri Bellarosa, Martoriello e Spagnulo; i difensori Alfano, Delle Curti, Liguoro, Manzo, Pagano, Riccio, Sall; i centrocampisti Casillo, De Rosa, Fabiano, Fiore, Leone, Maranzino e Visconti; gli attaccanti Barone, Cassata, Celiento, Giordano, Manfrellotti e Strianese. Saranno invece indisponibili per la gara Esposito, Garofalo, Palladino e Varsi. Tra i convocati compare invece Lorenzo Spagnulo. Infatti l'Angri ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il portiere classe 2003, che nella scorsa stagione ha difeso i pali del Levico Terme.