Angri, Carmelo Condemi è il nuovo allenatore

L'Angri ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la gestione della guida tecnica della prima squadra con Carmelo Condemi. Originario di Reggio Calabria ma campano di adozione, ha scelto la squadra grigiorossa con la missione di raggiungere la permanenza in categoria. Da allenatore ha guidato alla salvezza Nola e Portici nelle ultime due stagioni di serie D, in precedenza esperienze con Sarnese, Sersale e Battipagliese. Ha già tenuto la prima seduta di allenamento insieme ai collaboratori Francesco Pezzuti (preparatore atletico) e Marco Puleo (preparatori dei portieri). “Arrivo con tanto entusiasmo e ringrazio la società di avermi dato questa fiducia - la prima dichiarazione da nuovo tecnico grigiorosso -. Ci attende un lavoro duro ma questo non ci spaventa e dobbiamo fare di tutto per riconfermare questa categoria. Alla piazza dico di starci vicino perché le società si cambiano, gli allenatori e i calciatori si cambiano, ma la squadra e la maglia restano. Chiedo di aiutarci in questo particolare momento di difficoltà. Prometto tanto lavoro e tanto sacrificio per raggiungere la salvezza finale”.